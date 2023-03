Ein 16 Jahre alter Jugendlicher soll seine elf und sieben Jahre alten strafunmündigen Brüder eingesetzt haben, um eine größere Summe Bargeld zu erbeuten, teilten die Ermittler am Freitag mit . Der Siebenjährige soll demnach derjenige gewesen sein, der am Tattag, dem 1. März, in der Bank war.