Februar 2022: Zwei S-Bahnen stoßen in Schäftlarn bei München auf eingleisiger Strecke frontal zusammen . Ein Fahrgast kommt ums Leben, 18 Menschen werden verletzt.

Mai 2018: Bei Aichach in Bayern fährt eine Regionalbahn ungebremst in einen stehenden Güterzug . Zwei Menschen werden getötet, 14 verletzt.

Februar 2016: In Bad Aibling in Bayern sterben zwölf Menschen, als zwei Nahverkehrszüge auf eingleisiger Strecke ineinander krachen. Es gibt Dutzende Verletzte. Ein Fahrdienstleiter muss in Haft.