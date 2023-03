Verurteilter Ex-Popstar Gary Glitter verstößt gegen Bewährungsauflagen – und muss zurück in Haft

Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien im Jahr 2008 wurde er dort auf Lebenszeit in das Register von Sexualstraftätern aufgenommen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Missbrauchsskandal um den ehemaligen BBC-Moderator Jimmy Savile wurde Glitter erneut festgenommen und schließlich verurteilt.

Der in Pailettenkostümen auftretende Sänger hatte seine größten Erfolge in den Siebzigerjahren mit Singles wie »I'm the Leader of the Gang (I Am)«, »I Love You Love Me Love« und »Come On Come In Get On«. Für viele galt er als der Inbegriff des Glamrock.