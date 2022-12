Kriminalität Behörden registrieren offenbar so viele Geldautomaten-Sprengungen wie nie

Rund 450 Geldautomaten sind einem Bericht zufolge in Deutschland bisher in diesem Jahr gesprengt worden. Damit wurde bei diesem Delikt ein Höchststand erreicht, wie die »Welt am Sonntag « berichtete. Die Zeitung berief sich auf Teilnehmer der Innenministerkonferenz (IMK), die bis Freitag in München stattfand.