Im Juni 2017 wurden in fünf Bundesländern zeitgleich 13 Brandanschläge auf Kabelanlagen der Bahn verübt. Es gab schwere Störungen im Zugverkehr. Es mehrten sich Hinweise, dass die Brände als erste Protestaktion gegen den G20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg gedacht waren. Linksextremisten reklamierten die Taten für sich.