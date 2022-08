Zuvor hatte die »WAZ« darüber berichtet und als Quelle eine Mitteilung des Zweckverbands Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen (Kita-Zweckverband) genannt. Demnach habe der Verband am 18. August von den Vorwürfen erfahren und die pädagogische Fachkraft mit sofortiger Wirkung von ihrer Arbeit in einer Gelsenkirchener Kita freigestellt. Auch habe der Verband als Träger der betreffenden Kindertagesstätte Anzeige erstattet. Laut Staatsanwaltschaft erstattete zudem eine Privatperson am Montag in der Sache Anzeige bei der Polizei.