Getöteter SEK-Beamter in Gelsenkirchen 29-Jähriger wegen Mordverdachts in Haft

Er soll in Gelsenkirchen einen Polizisten erschossen haben - nun befindet sich der Verdächtige in Untersuchungshaft. Nach SPIEGEL-Informationen stand der tote SEK-Mann bei dem Einsatz in vorderster Linie.