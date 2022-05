Gelsenkirchen Mutmaßlicher Ladendieb lässt kleinen Sohn am Tatort zurück

In Gelsenkirchen soll ein Mann sein siebenjähriges Kind dabeigehabt haben, als er in einem Kleidergeschäft etliche Waren klaute. Als man ihn erwischte, nahm er die Beine in die Hand. Zurück blieb nicht nur die Beute.