Ein Mädchen hat in der Fußgängerzone von Gelsenkirchen ein zwei Jahre altes Kind mit einem Miet-E-Scooter umgefahren und schwer verletzt. Das Kind war mit seiner Mutter am Freitagabend in der Innenstadt unterwegs, als es von einem Elektroroller erfasst und umgerissen wurde, wie die Polizei mitteilte.