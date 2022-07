Gütliche Einigung gescheitert

Der Kläger kündigte an, das Urteil nun mit seinen Anwälten prüfen zu wollen. »Dass es weitere Schritte gibt, schließe ich explizit nicht aus«, sagte er zu möglichen Rechtsmitteln. Er sieht seine allgemeinen Persönlichkeitsrechte verletzt.

In dem Prozess hatte der Kläger aus Arbeitsanweisungen an ihn zitiert, die umständliche Formulierungen enthielten wie: »Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in«. Die bisherigen »Audianer« sind in den Dokumenten zu »Audianer_innen« geworden.