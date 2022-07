In dem Prozess hatte der Kläger aus Arbeitsanweisungen an ihn zitiert, die umständliche Formulierungen enthielten wie: »Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in«. Die bisherigen »Audianer« sind in den Dokumenten zu »Audianer_innen« geworden.

In der mündlichen Verhandlung im Juni war eine gütliche Einigung gescheitert. Die Anwälte der Audi AG lehnten es ab, die Genderformen aus allen E-Mails an den VW-Prozessmanager und den dazugehörigen Anhängen zu entfernen. Dies sei nicht praktikabel.