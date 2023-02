Geht es nach Buschmann, soll nicht nur die Teilnahme bei Verfahren vor Zivil- und Fachgerichten häufiger als bisher auch per Videoübertragung möglich sein. Das Ministerium will damit an Erfahrungen anknüpfen, die während der Coronapandemie mit dem Einsatz von Videotechnik gemacht wurden. »Wer nicht mehr von Hamburg nach München zu einer Gerichtsverhandlung fahren muss, spart Zeit und Ressourcen«, so Buschmann. »Termine lassen sich leichter vereinbaren, denn die Beteiligten können eine Verhandlung oder Beweisaufnahme per Video viel einfacher in ihren Alltag einfügen.« Damit könnten auch gerichtliche Entscheidungen beschleunigt werden.