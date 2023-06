Zuerst stand der 32-Jährige im Zentrum der Ermittlungen, später richtete sich der Hauptverdacht auf den jüngeren Bruder. Dieser nutzte offenbar eine alte SIM-Karte seines Bruders in seinem Handy und textete damit über einen Telegram- und einen anderen Messengerdienst mit einem Unbekannten über einen Anschlag mit Rizin oder Cyanid in der Silvesternacht. Er habe, so steht es in einem Gerichtsdokument, das der SPIEGEL einsehen konnte, entsprechende Rezepturen dafür im Netz gefunden, etwa bei einem sogenannten »Institut für Militärwissenschaften«, das dem IS nahestehe.