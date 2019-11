In Baden-Württemberg ist eine 45-Jährige in einem Auto verbrannt, nachdem ihr Ehemann es angezündet haben soll. Der 47-Jährige, der von seiner Frau getrennt lebte, wurde nach Polizei-Angaben an seinem Wohnort festgenommen.

Ein Zeuge hatte am Morgen beobachtet, dass sich zwei Personen auf einer Straße in Gerabronn im Kreis Schwäbisch Hall stritten. Die Frau soll dabei verletzt worden sein. Dann soll der 47-Jährige das Fahrzeug in Brand gesetzt haben, wie die Polizei Aalen mitteilte.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen Tat werden von der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall geführt.