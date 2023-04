Die Übergriffe seien unterschiedlich schwer gewesen, heißt es in dem Artikel. Demnach berichteten die Frauen unter anderem »von einer Hand in ihrem Höschen, in ihrem Schritt, an ihrem Po oder ihrer Brust«, von »obszönen Äußerungen oder manchmal aufdringlichem Grunzen«. Diejenigen, die sich beschwerten, wurden demnach immer wieder mit demselben Satz abgefertigt: »Lass gut sein, ist doch Gérard«. Auch einige Zeugen der Vorfälle kommen in dem Artikel zu Wort.