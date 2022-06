Am 24. März 2015 hatte den Ermittlungen zufolge der früher unter Depressionen leidende Co-Pilot einen Airbus der Lufthansa-Tochter Germanwings in den französischen Alpen absichtlich in einen Berg gesteuert . Dabei kamen alle 150 Insassen ums Leben, viele davon stammten aus Nordrhein-Westfalen. Die Kläger argumentieren, dass die Katastrophe hätte vermieden werden können, wenn bei den Untersuchungen des Co-Piloten genauer hingesehen worden wäre.

Keine strafrechtlichen Konsequenzen in Frankreich

Der Prozess am Lufthansa-Gerichtsstand Frankfurt war notwendig geworden, weil aus formalen Gründen nicht alle Betroffenen in NRW klagen konnten. In Frankreich hatte die Justiz im März ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen mutmaßliche Verantwortliche für den Absturz eingestellt. Die Richter entschieden jedoch, dass der Straftatbestand der fahrlässigen Tötung weder gegen natürliche noch gegen juristische Personen erfüllt ist.