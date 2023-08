Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Krankentransportwagen und einem Auto bei Geslau in Mittelfranken sind am Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen erlagen laut Polizei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Eine weitere Person sei wenig später im Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.