ProSieben-Sendung Reality-TV-Show-Gewinner gibt Drittplatzierten nach angeblichem »Männer-Wort« Teil des Preisgelds ab

Der Streit zwischen zwei Teilnehmern der Show »Get the f*ck out of my house« landete vor Gericht. Im Zentrum stand die Frage: Hatte der Gewinner dem anderen versprochen, ihm einen Teil des Preisgeldes abzugeben?