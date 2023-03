Getötete 19-Jährige in Bramsche Mordverdächtiger soll schon 2020 eine Frau verfolgt haben

Über die Stalking-Ermittlungen hatte zuvor die »Neue Osnabrücker Zeitung« berichtet. Der heute 20 Jahre alte Deutsche sitzt wegen Mordverdachts in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Bei der jungen Frau, der er 2020 nachgestellt haben soll, handele es sich nicht um die getötete 19-Jährige, sagte Retemeyer.

Reifeverzögerung beim Tatverdächtigen?

Die 19-Jährige war am frühen Sonntagmorgen schwerstverletzt auf einer Wiese in der Nähe des Schützenhauses von Bramsche-Pente gefunden worden. Im Krankenhaus wurde ihr Tod festgestellt. Die junge Frau war wie ihr mutmaßlicher Mörder zuvor Gast einer Geburtstagsparty in der Schützenhalle gewesen.