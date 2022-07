Yousuf H. schaut gebannt zur Leinwand. Der 27-Jährige sitzt auf der vorderen Kante seines Stuhles, sein Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt, seine ganze Aufmerksamkeit ist auf die Fotos gerichtet, die im Gerichtssaal auf der Leinwand zu sehen sind. Es beginnt idyllisch. Die ersten Bilder zeigen einen Feldweg in der Nähe des bayerischen Dorfes Holzkirchen. Der Weg führt an Bäumen und Sträuchern entlang. Die Sonne scheint. Am Himmel sind einzelne Wolken zu sehen. Es ist der 5. August 2021 gegen 18 Uhr. Beamte der Spurensicherung sind an jenem Abend auf der Suche nach dem Leichnam von Yousuf H.s Schwester Maryam. Die Beamten haben ihr Vorgehen Schritt für Schritt fotografisch festgehalten. Die 22. Große Strafkammer zeigt die Fotos an diesem Freitag im Saal 500 des Landgerichts Berlin. Es ist eine Leichensuche in 75 Bildern.