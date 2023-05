Gewalttat bei Houston, Texas »Er wird nicht auf mich schießen, ich bin eine Frau«

Also, erzählt G. Reportern der Nachrichtenagentur AP, ging er mit zwei Freunden zu seinem Nachbarn, um ihn »respektvoll« zu bitten, seine Schießübungen etwas weiter weg von ihrem Haus abzuhalten. Der lehnte ab. »Er sagte uns, er befinde sich auf seinem Grundstück und könne tun, was er wolle«, berichtet G. am Sonntag in Cleveland, Texas, nach einer Mahnwache für seinen neunjährigen Sohn, der bei dem Angriff getötet wurde.