Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Ofarim werde zur Last gelegt, dass er sich strafbar gemacht habe, »indem er sowohl im Rahmen eines Videos als auch gegenüber der Polizei wahrheitswidrig behauptet haben soll, dass ein Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig ihn aufgefordert habe ›seinen Stern wegzupacken‹, damit er einchecken könne«, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts.