Mutmaßlicher Antisemitismus-Vorfall in Leipzig Hunderte Menschen solidarisieren sich mit Musiker Ofarim

Wegen einer Kette mit Davidstern soll Gil Ofarim in Leipzig Anfeindungen ausgesetzt gewesen sein. Der Musiker erwägt eine Anzeige. Am Abend nahmen Hunderte Menschen an einer Kundgebung vor dem Hotel teil.