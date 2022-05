Der Fall Ofarim: So fiel der Antisemitismusskandal von Leipzig in sich zusammen

Der Fall Ofarim: So fiel der Antisemitismusskandal von Leipzig in sich zusammen Von Jörg Diehl, Peter Maxwill und Steffen Winter

Ofarim hatte dem Hotel damals vorgeworfen, andere Gäste beim Check-in bevorzugt zu haben. Der 39-Jährige sagte, es sei wegen seines Davidsterns gewesen, den er an einer Kette trug. Inzwischen gaben die Ermittler in dem Fall bekannt, dass sich das von dem Sänger geschilderte Geschehen »tatsächlich so nicht ereignet hat«. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Ofarim erhoben – wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen.

In dem Beitrag kommt auch Markus Hennig zu Wort, Ofarims Anwalt. Er hofft nach der Anklageerhebung gegen seinen Mandanten auf einen Freispruch.

Auf die Frage, warum gegen die Einstellung des Ermittlungs­verfahrens gegen den Hotel­mitarbeiter kein Einspruch mehr eingelegt wurde, erklärt Anwalt Hennig laut einer NDR-Mitteilung: »Herrn Ofarim ging es ursprünglich ohnehin nicht darum, jetzt hier eine einzelne Person verantwortlich zu machen, sondern ihm ging es darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was ihm passiert ist und was er für inakzeptabel hält in den heutigen Zeiten.« Auf die Rückfrage, ob Ofarim an seiner ursprünglichen Darstellung zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin festhalte, antwortete er: »Davon können Sie ausgehen.«