Steinhart werden Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zur Last gelegt. Bis zum Prozess selbst wird es aber noch eine Weile dauern – als Termin wurde der 1. November anberaumt.

Grund für die Ermittlungen war ein Konflikt Steinharts mit einem Mitschüler seines Sohnes im vergangenen August in einer Schule in Waldenburg. Der CDU-Mann hatte in einer Erklärung auf Facebook die Auseinandersetzung eingeräumt.