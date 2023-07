Kriminalitätsschwerpunkt in Berlin Weiterer Verdächtiger nach mutmaßlicher Vergewaltigung im Görlitzer Park festgenommen

Ein 22-Jähriger sitzt nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt in Berlin-Kreuzberg in U-Haft. Es ist die zweite Festnahme in dem Fall, der in Berlin Diskussionen über Konsequenzen ausgelöst hat.