Göttingen Mutmaßlicher Frauenmörder schweigt zu Vorwürfen

Mehr als 24 Stunden suchte die Polizei nach ihm: Mit 200 Einsatzkräften, einem Hubschrauber, Hunden, Drohnen. Am Ende überwältigen zwei Streifenbeamte in Zivil jenen Mann, der zwei Frauen in aller Öffentlichkeit ermordet haben soll.

Der mutmaßliche Täter, ein 52-Jähriger, äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Sein Verteidiger habe ihm geraten, zu schweigen, sagte der Göttinger Oberstaatsanwalt Andreas Buick.

Doch die Polizei hat bereits Hinweise auf das Motiv des Mannes. Göttingens Kripochef Thomas Breyer sagte: Man gehe davon aus, dass etwas damit zu tun habe, dass er "wiederholt von ihr abgewiesen wurde." Der gelernte Schreiner und Gelegenheitsarbeiter habe sich über längere Zeit um die 44-Jährige bemüht. "Er konnte bei ihr aber nicht landen", sagte Breyer.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler stellt sich die Tat so dar: Der Mann lauerte der Frau Donnerstagmittag im Göttinger Stadtteil Grone auf. Er habe sie mit einem Brandbeschleuniger überschüttet, angezündet und dann mit einem Messer auf sie eingestochen. Ein Zeuge sei mit einem Feuerlöscher zu Hilfe geeilt - diesen habe der mutmaßliche Täter ihm entrissen und damit auf den Kopf der 44-Jährigen eingeschlagen.

Eine zweite Frau, die der 44-Jährigen helfen wollte, habe er ebenfalls angegriffen. Die 57-Jährige erlag ihren Verletzungen später im Krankenhaus, sie ist eine Kollegin der 44-Jährigen.

"Wirklich herausragend"

Es folgte eine anderthalb Tage andauernde Flucht. Die Polizei veröffentlichte gleich zwei Bilder des Verdächtigen. Einmal wäre der Mann den Beamten fast ins Netz gegangen. In einem Nahverkehrszug in Richtung Hannover erkannte ihn eine Bahnmitarbeiterin und schloss ihn im Waggon ein - "wirklich herausragend", wie die Ermittler loben. Der Zug wurde in Elze bei Hildesheim gestoppt, doch der eingeschlossene Verdächtige zerschlug eine Scheibe mit dem Nothammer und setzte sich ab.

Auf der Flucht rief der Verdächtige mehrmals bei der Polizei an, um sich nach dem Zustand der Opfer zu erkundigen. "Das ist eine Reaktion, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist", sagte ein Ermittler. Der Flüchtige habe sich Handys von Passanten geborgt - "völlig locker, völlig nett, völlig empathisch".

Später habe der Mann in Hannover einen Anwalt aufgesucht. Laut Polizei bat der Verdächtige um rechtlichen Beistand. Der Jurist habe dies abgelehnt und die Polizei informiert. Dann sei der mutmaßliche Täter wieder abgetaucht.

Schließlich wurde er in Göttingen gefasst, von zwei Zivilpolizisten. Sie entdeckten den Mann vor einem Schnellrestaurant und nahmen ihn trotz heftiger Gegenwehr fest. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl, der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Inzwischen ist klar, dass der Mann die 44-Jährige schon einmal angegriffen hatte. Er sei sechs Tage vor der Tat auf ihren Balkon geklettert und habe sie mit Gegenständen beworfen, hieß es von der Polizei. Mit ihr gesprochen oder sie bedroht habe er nicht. Die Frau rief die Polizei - was folgte, waren ein Besuch der Beamten in seiner Wohnung und eine Gefährderansprache. Der Mann habe sich einsichtig gezeigt.

Der Verdächtige ist wegen mehreren Vergewaltigungen in den Neunzigerjahren vorbestraft. 1994, im dritten Vergewaltigungsprozess, hatte die Anklage neben einer Gefängnisstrafe auch Sicherungsverwahrung gefordert. Der Mann habe nach der Entlassung 2001 aber unauffällig gelebt, sagten die Ermittler.

Er war auch nicht zum ersten Mal auf der Flucht: 1995 war er als Häftling bei einem Zeugentermin im Amtsgericht Göttingen entkommen. Bei der Festnahme dreieinhalb Wochen später wehrte er sich und flüchtete. Er blieb trotz Warnschüssen nicht stehen, ein Polizist schoss ihm daraufhin in den Rücken.

Die Göttinger Tat bekam viel Aufmerksamkeit - sie ist allerdings kein Einzelfall: 114.000 Frauen wurden 2017 nach SPIEGEL-Recherchen von ihren Partnern bedroht, attackiert oder gestalkt; 147 Frauen wurden nach Zahlen des Bundeskriminalamtes getötet (lesen Sie hier mehr darüber).