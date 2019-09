Tödlicher Angriff Mutmaßlicher Täter in Göttingen gefasst

Der Tatverdächtige im Fall eines tödlichen Angriffs in Göttingen ist festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Zeuge den Flüchtigen gegen 22.50 Uhr in der Göttinger Innenstadt erkannt und daraufhin den Notruf gewählt. Der Zugriff sei daraufhin vor einem Schnellrestaurant erfolgt, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa.

Zu dem Angriff kam es nach Polizeiangaben am Donnerstagmittag im Göttinger Stadtteil Grone. Der 52-jährige Mann habe sich mit einer Frau gestritten, diese mit einer Waffe attackiert und tödlich verletzt.

Zeugen, die ihr helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem mutmaßlichen Täter attackiert. Dabei erlitt eine zweite Frau so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sie schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Nach der Tat sei der Mann mit einem Fahrrad geflohen.

Die Polizei startete eine groß angelegte Suchaktion und veröffentlichten Fahndungsfotos. Augenzeugen wollten ihn am Freitagmorgen in einem Nahverkehrszug Richtung Hannover entdeckt haben. Medienberichten zufolge schloss das Zugpersonal eine Person, bei der es sich möglicherweise um den Tatverdächtigen handelte, in ein Abteil ein und alarmierte die Bundespolizei. Die Person habe die Scheibe mit einem Nothammer eingeschlagen und sei im Bahnhof Elze zu Fuß entkommen, hieß es seitens der Polizei.

Der 52-Jährige saß laut Staatsanwaltschaft Göttingen dreimal wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Zuletzt sei er 1994 zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, sagte ein Sprecher der Behörde. 2001 kam er demnach frei. Zuvor sei er bereits einmal zu fünf Jahren und einmal zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.