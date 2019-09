Sie wollte helfen: Nach dem Messerangriff in Göttingen ist eine zweite Frau gestorben. Die 57-Jährige habe der am Donnerstagabend attackierten Frau Schutz bieten wollen und sei ebenfalls mit dem Messer verletzt worden, sagte Polizeivizepräsident Gerd Lewin bei einer Pressekonferenz in der niedersächsischen Stadt. Die zunächst schwer verwundete Frau ist ihren Verletzungen nun erlegen.

Der 52-jährige Mann hat laut Polizei zudem äußerst brutal die 44-jährige Bekannte getötet. Er lauerte ihr demnach auf, stach sie nieder, überschüttete sie mit einem mitgebrachten Brandbeschleuniger - und zündete sie an. Als ein Passant die brennende Frau mit einem Feuerlöscher retten wollte, entriss ihm der Täter das Gerät und schlug mit dem Löscher zusätzlich auf den Kopf seines Opfers ein. Die beiden getöteten Frauen sollen Arbeitskolleginnen gewesen sein.

Swen Pförtner/ DPA Ermittler informieren über Gewalttat: Von Bekanntschaft mehr erhofft?

Der Tatverdächtige konnte erst nach einer spektakulären, anderthalb Tage andauernden Flucht festgenommen werden. Da die Ermittler den Verdächtigen in Hannover vermuteten, überwältigten schließlich zwei gewöhnliche Streifenpolizisten in zivil den Mann bei einem Schnellrestaurant in Göttingen. Er leistete erheblichen Widerstand.

SEK-Einsatz gescheitert

Ein Zugriff von Spezialkräften, bei dem Beamte mehrere Warnschüsse abgaben, war zuvor am Donnerstag fehlgeschlagen. Es handelte sich nicht um den Tatverdächtigen.

Swen Pförtner/ DPA Ort der Festnahme in Göttingen: Erheblichen Widerstand geleistet

Als Motiv vermutet die Polizei, dass sich der Mann von der Bekanntschaft zu der Frau mehr erhofft habe. Seine Avancen seien womöglich jedoch nicht erwidert worden. Laut Obduktion starb sie durch scharfe Gewalteinwirkung.

Das Göttinger Amtsgericht hat gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Staatsanwalt Frank-Michael Laue sieht im Fall der getöteten Bekannten niedrige Beweggründe und Grausamkeit als Mordmerkmale erfüllt, im Fall der angegriffenen Helferin die Absicht, die Straftat verdecken zu wollen.

Tatverdächtiger erkundigte sich telefonisch nach Opfer

Bei der Tat, die sich am Donnerstag auf offener Straße ereignete, wurden zusätzlich zu den beiden Todesopfern noch zwei weitere Menschen verletzt. Auf seiner Flucht lieh der Tatverdächtige sich den Ermittlern zufolge in regelmäßigen Abständen von Passanten Handys und rief mit ihnen selbst den Notruf 110 - den Polizisten gab er vor, sich nach dem Gesundheitszustand der 44-Jährigen erkunden zu wollen.

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot im Großraum Göttingen-Hannover nach dem Mann. Mehr als 200 Polizisten, Hunde, Hubschrauber und Drohnen wurden eingesetzt. Zwei Fotos des bereits dreimal wegen Vergewaltigung verurteilten Mannes wurden veröffentlicht.

Marie Nehrenberg-Leppin/ DPA Eingeschlagenes Zugfenster in Elze:

Frühmorgens am Freitag hatten Zeugen den Mann in einem Nahverkehrszug Richtung Hannover erkannt, der deshalb in Elze bei Hildesheim gestoppt wurde. Als sich die Polizei näherte, schlug der eingeschlossene Mann mit einem Notfallhammer die Scheibe ein und entkam zu Fuß.

Auf seiner Flucht suchte er in Hannover auch einen Rechtsanwalt auf. Dort bat er laut Polizei um rechtlichen Beistand. Der Jurist habe dies abgelehnt und die Polizei informiert. Daraufhin tauchte der Mann zunächst wieder ab.