Der Beklagte soll in elf Fällen durch manipulierte Blutwerte Einfluss auf die Empfänger von Spenderorganen genommen haben. Die Manipulationen sollten die Chancen auf die Zuteilung eines Spenderorgangs offenbar erhöhen, so die Richter.

Die UMG, die die Disziplinarklage eingereicht hatte, hält den Mediziner für eine der zentralen Figuren in dem Organspendeskandal. Im Juli 2012 beurlaubte die Klinik den verbeamteten Arzt. Eine Weiterbeschäftigung sei wegen eines endgültig eingetretenen Vertrauensverlustes nicht mehr zumutbar gewesen. Dieser Auffassung folgte das Gericht.

Organspendeskandal in Göttingen: "Dafür ist kriminelle Energie nötig" Von Anna-Lena Abbott und Simone Utler

Das Auffliegen des Organspendeskandals in Göttingen hatte 2012 weitreichende Folgen. An mehreren deutschen Kliniken waren Manipulationen aufgedeckt worden, wodurch das Vertrauen in die Transplantationsmedizin nachhaltig erschüttert wurde.

In dem Fall war auch ein Transplantationsarzt wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er wurde freigesprochen und erhielt mehr als eine Million Euro Schadensersatz.