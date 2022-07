13,5 Millionen Euro Schaden Großbrand in Sachsen und Brandenburg war wohl Brandstiftung

An drei Stellen fand die Feuerwehr Rückstände von Brandbeschleunigern: Die Feuer in der Gohrischheide wurden offenbar vorsätzlich gelegt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Noch immer brennt es in dem Gebiet.