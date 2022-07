Fünf schwer verletzte Kinder Polizei ermittelt nach Hüpfburgunfall im Hunsrück

Im Hunsrück-Kreis wurden laut Polizei mehrere Kinder am Rande eines Fußballturniers verletzt, zum Teil schwer. Offenbar wurde eine Hüpfburg vom Wind in die Luft geschleudert – und die Kinder stürzten in die Tiefe.