Die Kieler Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zum Tod der "Gorch Fock"-Kadettin Jenny Böken eingestellt. "Wir glauben den Angaben einer Zeugin nicht", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Die damals 18-Jährige Böken war in der Nacht zum 4. September 2008 aus nicht geklärten Umständen über Bord gegangen - in der Nordsee, etwa 22 Kilometer nördlich der Insel Norderney. Elf Tage nach dem Unglück fand man die Leiche im Meer. Die Ermittler gehen von einem tödlichen Unfall aus, bereits im Jahr 2009 legten sie den Fall zu den Akten.

Im Juni hatte der SPIEGEL berichtet, dass die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit wieder aufgenommen hat. Anlass für die Wiederaufnahme war die Aussage einer neuen Zeugin, wonach Böken Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Im Wesentlichen Hörensagen

Die Angaben beruhen laut den Ermittlern im Wesentlichen auf Hörensagen. Die Zeugin sei im Jahr 2008 bei der Bundeswehr gewesen, habe aber weder zur Marine noch zur Besatzung der "Gorch Fock" gehört.

Sie behauptete dem Anwalt der Familie Böken zufolge, sie habe nach dem Tod der Kadettin Besuch von drei Marinesoldaten bekommen, die zum Zeitpunkt des Unglücks mit Böken auf der "Gorch Fock" waren. Die drei hätten durchblicken lassen, Böken sei gewaltsam zu Tode gekommen.

Die Eltern zweifeln an der Unfallversion und sehen zahlreiche Ungereimtheiten. Die Staatsanwaltschaft sei befangen. Einen Antrag der Eltern, Kiel den Fall zu entziehen, wies die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig in diesem Jahr ab. Man sehe keine Befangenheit, hieß es.

"Bis heute fragen wir uns, was in der besagten Nacht eigentlich passiert ist", schrieb Vater Uwe Böken im Januar in einer Petition.