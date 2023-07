Unglück bei Garmisch-Partenkirchen Wanderer stürzt 150 Meter in die Tiefe und stirbt

In Bayern ist ein 65-Jähriger beim Wandern tödlich verunglückt. Der Mann aus Rheinland-Pfalz stürzte von einem Steig über der Höllentalklamm in Grainau bei Garmisch-Partenkirchen in die Tiefe.