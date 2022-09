Bei einer Übung in der Landespolizeidirektion Steiermark ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Donnerstag mitteilte, griff ein 39-jähriger Ausbilder mutmaßlich versehentlich zur falschen Waffe – statt der harmlosen Übungspistole erwischte er die geladene Dienstwaffe. Aus kurzer Distanz löste sich ein Schuss und traf den Rücken eines Polizeikollegen. Rettungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, der 27-Jährige erlag vor Ort der Schussverletzung. Das Projektil habe eine lebenswichtige Ader getroffen, so die Staatsanwaltschaft.