Der Gleitschirm verfing sich in einem Stahlseil, wodurch der Angeklagte die Kontrolle verlor und in einen Sturzflug geriet. Dabei flog er nur wenige Meter über der Zuschauertribüne und verletzte einen französischen Tontechniker. Ein abspringendes Teil des Fluggeräts verletzte einen Dopingkontrolleur der UEFA, der daraufhin in ein Krankenhaus kam.

Der Angeklagte erklärte, er habe das Spielfeld beobachtet und sei mit dem Ball beschäftigt gewesen, deshalb sei es zu dem Unfall gekommen. Sein Plan sei gewesen, nach Abwurf des Balls zurückzufliegen. Der Pilot war mit einem motorisierten Gleitschirm unterwegs, der zu den Ultraleichtflugzeugen zählt.