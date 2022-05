Der Amokläufer an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas hat seine Tat kurz zuvor auf Facebook angekündigt. Das teilte der texanische Gouverneur Greg Abbott bei einer Pressekonferenz mit. Demnach habe der Angreifer zunächst geschrieben, dass er seine Großmutter erschießen werde. Sein zweiter Beitrag lautete Abbott zufolge, dass er auf seine Großmutter geschossen habe. Etwa eine Viertelstunde vor der Ankunft an der Schule habe der 18-Jährige geschrieben, dass er in einer nicht namentlich genannten Grundschule um sich schießen werde, sagte der Gouverneur.

Der 18 Jahre alter Schütze hatte am Dienstag in einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde das Feuer eröffnet und 19 Schulkinder und zwei Erwachsene getötet. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Der Schütze war nach dem Massaker in der Robb Elementary School nahe San Antonio von der Polizei erschossen worden.

Abbott zufolge war der Schütze nicht vorbestraft. Es sei aber nicht sicher, ob der Amokläufer irgendwelche Eintragungen als Jugendlicher hatte. Das müsse noch ermittelt werde. Psychische Erkrankungen seien nicht bekannt, so Abbott. Der Gouverneur gab auch bekannt, dass der Schütze seiner Großmutter ins Gesicht geschossen habe – sie überlebte. In der Schule sei er dann in einen Klassenraum eingedrungen, der mit einem anderen verbunden gewesen sei.

»Es hätte schlimmer sein können« Greg Abbott, texanischer Gouverneur

Abbott dankte bei der Pressekonferenz auch der Polizei: »Die Realität ist, so schrecklich wie das, was passiert ist, es hätte schlimmer sein können.« Die Polizisten hätten unglaublichen Mut bewiesen, indem sie in die Schüsse liefen, nur um Leben zu retten, so Abbott. »Es ist eine Tatsache, dass sie durch ihre schnelle Reaktion vor Ort in der Lage waren, auf den Bewaffneten zu reagieren und ihn auszuschalten. Sie waren in der Lage, Leben zu retten.« Leider seien es nicht genug Leben gewesen.