SPIEGEL: Wie ging es weiter?

Bilow: Ich war über WhatsApp mit der Ukrainerin in Kontakt. Die App hat auch eine Übersetzungsfunktion, die gut funktioniert. Die Frau schickte mir Fotos von Buddy, und ich habe zu Hause Fahndungsplakate angefertigt. Zehn Stück, die habe ich laminiert. Ich wollte sie im Supermarkt und im Wohngebiet aufhängen. Am Montag hatte ich noch einen anderen Einsatz, aber am Dienstag bin ich noch vor Dienstbeginn losgefahren. Zuerst wollte ich zum Tierheim, weil ich dachte, vielleicht hat den Hund ja jemand abgegeben.