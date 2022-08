Einsatzkräfte fanden die Tote am Dienstagmorgen an dem genannten Ort in der Gemeinde Saerbeck, etwa zehn Kilometer vom Wohnort der Frau und des Verdächtigen entfernt. Offenbar hatte der 26-Jährige sie schon vor der mutmaßlichen Tat bedrängt. Nach ersten Erkenntnissen soll die 25-Jährige »Beziehungsabsichten« ihres Nachbarn abgelehnt haben, wie die Ermittler in Münster mitteilten. Der 26-Jährige wurde festgenommen, die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.