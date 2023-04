1996 getötete Claudia Ruf Mord an Elfjähriger – Ermittler bitten 200 Autofahrer zum DNA-Test

In die Ermittlungen zum Mord an der elfjährigen Claudia Ruf aus Grevenbroich im Jahr 1996 ist neue Bewegung gekommen. Die Ermittler bitten rund 200 Autofahrer aus dem Kreis Recklinghausen zum DNA-Test, wie die Polizei in Bonn in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mitteilte .