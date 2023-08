Eine 58-jährige Deutsche ist in Griechenland offenbar erschossen worden – lokale Medien bezeichnen den Fall als »mysteriös«. Die Indizienlage ist zumindest diffus: Zunächst wurde davon ausgegangen, dass es sich bei der Frau um eine Touristin handelt, deren Leiche am Strand gefunden wurde. Allerdings soll die Tote bereits seit 15 Jahren in dem Land gelebt haben, wie die Zeitung »To Proto Thema« unter Berufung auf Polizeikreise berichtete. Neueren Erkenntnissen zufolge soll sie in ihrem Haus im Küstenort Milina in Mittelgriechenland gefunden worden sein.