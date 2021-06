Griechenland Diebesbande soll 38 Tonnen Zitrusfrüchte gestohlen haben

Sie boten offenbar ihre Dienste als Orangenpflücker an und schafften dabei zahlreiche Früchte beiseite. In Griechenland sind mutmaßliche Obstdiebe aufgeflogen – sie sollen so fast 8000 Euro ergaunert haben.