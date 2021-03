Lockdown in Griechenland Erasmus-Studierende müssen wegen illegaler Party 6900 Euro Strafe zahlen

Sie versteckten sich in Schränken und unter Betten: In Thessaloniki haben Polizisten eine wegen Corona-Auflagen nicht erlaubte Party von Studierenden aufgelöst. Die 20 Jahre alte Gastgeberin wurde in Gewahrsam genommen.