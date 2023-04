»Humor strafrechtlich verfolgt«

Am Mittwoch veröffentlichte Tselentis auf seiner Facebook-Seite ein Foto von sich. Darauf hält einen Zettel in der Hand, auf dem er sich wegen des Aprilscherzes »schuldig« bekennt. »Wir leben in einem Land, in dem Humor strafrechtlich verfolgt wird«, fügte der Wissenschaftler hinzu.

Die Kykladen-Insel Santorin wurde durch mehrere gewaltige Vulkanausbrüche geformt. Die geothermische Aktivität, begleitet von seismischen Erschütterungen, ist bis heute hoch. Zum letzten größeren Ausbruch kam es 1950, als der aktivste Teil des Vulkans unterhalb der unbewohnten Lavainsel Kameni ausbrach.