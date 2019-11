Im westfälischen Gronau haben Unbekannte offenbar mehrfach auf einen Mann geschossen. Laut Polizei wurde der 43-Jährige bei der Attacke schwer verletzt.

Nach Angaben der Ermittler kam es am Mittwochmorgen zu dem Vorfall. In der Losserstraße in Gronau seien aus einem Kleinwagen mehrere Schüsse abgegeben worden. Das Opfer wurde der Polizei zufolge mindestens einmal getroffen. Der weiße Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen sei davongefahren. Das Opfer sei in einer Klinik operiert worden. Es handle sich um einen Niederländer.

Die Hintergründe des Angriffs sind laut den Ermittlern unklar. "Uns liegen aber Anhaltspunkte dafür vor, dass auf den Gronauer gezielt geschossen wurde", wird Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in der Pressemitteilung zitiert.

Eine grenzüberschreitende Fahndung nach dem Auto und den Insassen blieb erfolglos. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.