Ermittler in Brandenburg haben eine große Menge Kokain beschlagnahmt. Die rund 660 Kilogramm Kokain hätten einen geschätzten Marktwert von etwa 50 Millionen Euro, teilte die Polizei mit.

Den Fund machte demnach am Freitag ein Lieferant für Obst und Gemüse in der Gemeinde Groß Kreutz. Er informierte die Beamten darüber, dass bei der Anlieferung von Bananen in einem Lastwagen unter den Früchten Blöcke einer weißen Substanz gefunden wurden.