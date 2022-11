Die Polizei war nach dem verheerenden Feuer am 19. Oktober früh von Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittler hatten einen politischen Hintergrund nicht ausgeschlossen, weil wenige Tage zuvor eine Hakenkreuzschmiererei auf dem Eingangsschild der Unterkunft gefunden worden war.

In der Region hatte es in den Wochen zuvor aber auch eine nicht aufgeklärte Brandserie gegeben, bei der gestapelte Heuballen auf Feldern und Waldflächen zerstört worden waren. Nur eine Woche vor dem Feuer in der Flüchtlingsunterkunft ging auch ein leer stehendes, reetgedecktes Haus in Blowatz in Flammen auf. Groß Strömkendorf gehört zur Gemeinde Blowatz.