Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat einen Feuerwehrmann wegen des Feuers in einem Flüchtlingsheim in Mecklenburg-Vorpommern angeklagt. Fünf Monate nach dem Anschlag in Groß Strömkendorf bei Wismar wird dem 32-Jährigen schwere Brandstiftung zur Last gelegt, wie die Anklagebehörde mitteilte . Darüber hinaus wirft sie ihm Brandstiftung in fünf weiteren Fällen vor.