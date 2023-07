Beim bisher größten Einsatz gegen illegale Cannabis-Plantagen in Großbritannien hat die Polizei knapp 200.000 Pflanzen beschlagnahmt und rund 1000 Menschen festgenommen. Außerdem seien 20 Schusswaffen sowie 636.000 Pfund (circa 745.000 Euro) in bar sichergestellt worden, teilte die Polizeibehörde National Police Chiefs' Council (NPCC) am Donnerstag mit . Es habe sich um »beispiellose« Razzien gehandelt. Die Kriminellen hätten die Einnahmen aus dem Cannabis-Geschäft für andere Straftaten wie Menschenhandel, Geldwäsche und den Import harter Drogen genutzt. Die beschlagnahmten Pflanzen sollen einen Wert von rund 120 Millionen Pfund (circa 140 Millionen Euro) haben.