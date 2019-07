Großbritannien 18 Jahre Haft für falsche Missbrauchsanschuldigungen

Weil er mit einer Serie falscher Anschuldigungen die Justizbehörden in die Irre führte und hochrangige Persönlichkeiten belastete, ist der 51-jährige Brite Carl B. zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Zum Abschluss eines zweimonatigen Prozesses in Newcastle urteilte Richter James Goss am Freitag, B. habe "die Polizei absichtlich, wiederholt und bösartig belogen". B. hatte 2014 behauptet, er sei in den 70er und 80er Jahren von bekannten Persönlichkeiten wie etwa Premierminister Edward Heath sexuell missbraucht worden. Auch SPIEGEL ONLINE hatte damals über die Anschuldigungen berichtet.

Chefermittler Kenny McDonald hatte die Anschuldigungen B.s im Dezember 2014 im Fernsehen als "glaubwürdig und wahr" bezeichnet. Aufgrund von B.s Aussagen, drei Jungen seien umgebracht worden, wurden unter anderem die Wohnungen des früheren Armeechefs Edwin Bramall und des früheren EU-Kommissars Leon Brittan durchsucht. B. hatte unter anderem ausgesagt, er habe mit angesehen, wie einer der drei Jungen erwürgt worden sei.

Ermittlungen kosteten 2,2 Millionen Euro

Die Polizei stand damals unter großem Ermittlungsdruck, weil B.s Anschuldigungen von der Presse aufgegriffen wurden. Eine Rolle spielte dabei auch der Fall Jimmy Savile: Erst nach dem Tod des einstigen Star-Moderators 2011 war bekannt geworden, dass er über etwa 40 Jahre hinweg Hunderte Kinder und Erwachsene missbraucht hatte.

Doch bei den Ermittlungen zu den Anschuldigungen B.s, die Kosten von umgerechnet 2,2 Millionen Euro verursachten, fand die Polizei keine Beweise und stellte die Ermittlungen 2016 ein.

Richter Goss sagte zu B., er sei "intelligent, begabt, manipulativ und verschlagen", er habe Menschen "von höchster Unbescholtenheit böse Taten nachgesagt".

Laut "Guardian" hatte B. - früher Mitarbeiter einer Hilfsorganisation und Pfleger - im Januar in einem anderen Verfahren gestanden, selbst Bilder von Kindesmissbrauch zu besitzen und heimlich einen Teenager auf der Toilette gefilmt zu haben.

Staatsanwalt Tony Badenoch sagte, B. empfinde "Lust beim Betrachten von Bildern missbrauchter Jungen" und suche "Aufmerksamkeit und Berühmtheit".